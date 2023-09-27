Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Алтайском крае

Ранее в Республике Алтай выпал первый осенний снег Отрицательные ночные температуры воздуха фиксируются на большей части Алтайского края начиная с 26 сентября, однако снега в ближайшую неделю синоптики в регионе не прогнозируют.
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