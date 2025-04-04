Руководство Судебно-экспертного центра и Главного управления криминалистики Следственного комитета посетили центр судебной экспертизы при Минюсте России

Руководство федерального государственного казенного учреждения «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации посетили Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.
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