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ХАМАС отверг любые предложения о перемирии, пока Израиль не прекратит огонь

ХАМАС отверг любые предложения о перемирии, пока Израиль не прекратит огонь

Представитель руководящего состава действующей на территории Палестины организации ХАМАС Али Барака указал на тот факт, что каждая идея временного примирения окажется отвергнута в том случае, если израильская сторона не остановит нанесение ударов.

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