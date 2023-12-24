ХАМАС отверг любые предложения о перемирии, пока Израиль не прекратит огонь

Представитель руководящего состава действующей на территории Палестины организации ХАМАС Али Барака указал на тот факт, что каждая идея временного примирения окажется отвергнута в том случае, если израильская сторона не остановит нанесение ударов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии