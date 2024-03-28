Роддом на Ленской открылся после капремонта

Родильный дом на Ленской ул., 15, при ГКБ им. Ерамишанцева капитально отремонтировали. Об этом сообщил заместитель главного врача по акушерской и гинекологической помощи, доктор медицинских наук Сергей Апресян.
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