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Несекретные материалы

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Индульгированная в России Ани Лорак поддерживала бойцов ВСУ

Индульгированная в России Ани Лорак поддерживала бойцов ВСУ

Всплыли фото певицы, навещавшей боевиков ВСУ в госпиталях.Вначале Анни Лорак выступила против СВО, потом удалила пост, затихла на полгода – видно, не могла определиться за кого петь? Затем, на пике русофобского тренда, осенью 2022 года, рванула в Европу с гастролями, как народная певица Украины.

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