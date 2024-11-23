"Люди сегодня должны определить этот момент": Меркель нашла путь разрешения конфликта на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что есть путь разрешения конфликта на Украине. По ее словам, "люди сегодня должны определить этот момент"Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает необходимым проведение переговоров для урегулирования конфликта на Украине.