"Люди сегодня должны определить этот момент": Меркель нашла путь разрешения конфликта на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что есть путь разрешения конфликта на Украине. По ее словам, "люди сегодня должны определить этот момент"Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает необходимым проведение переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
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