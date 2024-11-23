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"Люди сегодня должны определить этот момент": Меркель нашла путь разрешения конфликта на Украине

"Люди сегодня должны определить этот момент": Меркель нашла путь разрешения конфликта на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что есть путь разрешения конфликта на Украине. По ее словам, "люди сегодня должны определить этот момент"Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает необходимым проведение переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot; Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает необходимым проведение переговоров для урегулирования конфликта на Украине.&quot;  Мне кажется, что я  уже такое  от неё  слышала.
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