Почему Бог допускает смерть детей и можно ли найти смысл в утрате, объяснили богословы РПЦ. Священнослужители и теологи Алексей Осипов и Александр Ткаченко рассказали, как вера помогает пережить горе, не ища в трагедии возмездия или скрытого смысла.