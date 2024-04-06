Новая презентация Xbox Showcase состоится 9 июня Близится “сезон E3”, который в этом...

Новая презентация Xbox Showcase состоится 9 июняБлизится “сезон E3”, который в этом году пройдет без самой выставки E3 (таковой вообще больше не будет), а это значит, что впереди нас ждут различные игровые презентации и анонсы.
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