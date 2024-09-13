Депутаты допустили запрет Православной церкви Молдавии после выборов в республике

Власти Молдавии могут пойти на запрет российского варианта православия после президентских выборов и референдума о евроинтеграции, которые пройдут 20 октября, заявил «Известиям» депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов (БКС) Богдан Цырдя.
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