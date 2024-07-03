Мое искусство — это лекарство от бед…

Продолжение. Начало здесьАлла Точилкина продолжает свой рассказ о себе и своем нелегком ремесле драматической актрисы: — А какая женщина не актриса, Владимир? Любая женщина, когда есть нужда, перевоплощается ведь легко и непринужденно.