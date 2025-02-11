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Автомобили Xiaomi официально появятся на российском рынке

Автомобили Xiaomi официально появятся на российском рынке

На российском рынке могут официально появиться электромобили Xiaomi. Это следует из заявления концерна Sinomach Auto, который представлен на российском рынке автобрендами Oting и Rox, сообщают "Известия".

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