Автомобили Xiaomi официально появятся на российском рынке

На российском рынке могут официально появиться электромобили Xiaomi. Это следует из заявления концерна Sinomach Auto, который представлен на российском рынке автобрендами Oting и Rox, сообщают "Известия".
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