🌼В преддверии Дня семьи, любви и верности в «Новоаннинском Центре Помощи Детям» прошел мастер-класс «Ромашковый венок».
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🌼В преддверии Дня семьи, любви и верности в «Новоаннинском Центре Помощи Детям» прошел мастер-класс «Ромашковый венок».