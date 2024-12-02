Юрист Хаминский напомнил, что пени за просроченный налог начисляют с 3 декабря

Высокий уровень цифровизации позволит ФНС выявить любого просрочившего налогоплательщика Гражданам, которые не заплатили в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, пени за просроченный платеж начнут начисляться с 3 декабря, сообщил РИА Новости налоговый юрист Александр Хаминский.
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