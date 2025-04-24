Начинаются полевые испытания – «Русал» тестирует новое кремниевое удобрение Татьяна АрестоваКомпания «Русал» приступает к полевым испытаниям нового кремниевого удобрения, разработанного на основе микрокремнезема.
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