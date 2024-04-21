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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Киеве возмущаются: Израилю – всё, а нам – «приложите подорожник, пройдёт»

В Киеве возмущаются: Израилю – всё, а нам – «приложите подорожник, пройдёт»

Политнавигатор Запад цинично смотрит, как русские ракеты уничтожают ВСУ и не предлагает помощь, если его сильно об этом не упрашивать.

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Комментарии
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Eduard
Израиль хоть как-то Запад,вы вообще никто!
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3 час.
Eduard
О Усама бен Зеля?
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3 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Дада!!! Подорожник на очко пользительно. Геморра не будет.
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1 час.

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