Почему 55-летняя Анжелика Варум появилась без грима на «Новой волне» и закрылась от журналистов

Выход 55-летней Анжелики Варум на сцену фестиваля «Новая волна» сразу привлек все взгляды: певица появилась перед публикой в подчеркнуто естественном виде, без плотного сценического грима и сложных укладок.
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