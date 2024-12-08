Египетская математика

Помимо папирусов, содержащих сказки и поучения, а также сведения из области медицины и географии, египтяне записали еще и несколько «математических папирусов», изучение которых позволило уяснить, насколько высоким был уровень математических знаний в Древнем Египте.
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