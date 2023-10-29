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Спекуляции или дефицит: что стало причиной рекордного роста цен на курицу

Спекуляции или дефицит: что стало причиной рекордного роста цен на курицу

Скриншот видео Многие российские производители решили подзаработать на фоне ослабления национальной валюты, предпочитая отправлять свои пользующиеся спросом товары на экспорт, а не продавая их на внутреннем рынке.

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