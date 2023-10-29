Спекуляции или дефицит: что стало причиной рекордного роста цен на курицу

Скриншот видео Многие российские производители решили подзаработать на фоне ослабления национальной валюты, предпочитая отправлять свои пользующиеся спросом товары на экспорт, а не продавая их на внутреннем рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии