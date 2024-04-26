Зарема Салихова назвала провалом для "Спартака" ничью с ЦСКА

Супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова иронично оценила результат матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые сыграли вничью со столичным ЦСКА.
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