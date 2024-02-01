Весной особенно тщательно следим за достаточным потреблением важного для здоровья человека микроэлемента.

﻿﻿Долгое время цинк считался микроэлементом, но лишь недавно стала ясна его роль в важных процессах организма, и дефицит цинка стал более распространён у жителей крупных городов распространено среди Что важно знать о его влиянии на организм человека и в каких продуктах он содержится в наибольшем количестве – мы узнали от Натальи Григорьевой, эксперта по антивозрастным заболеваниям и диетолога клиники «Премиум Эстетика.