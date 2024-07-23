Ученые выяснили, как солнечное излучение влияет на недра Земли

Солнечное излучение способно оказывать влияние на процессы, происходящие в недрах Земли, установили ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук, Китайского университета геологических наук и Бухарестского университета, 21 июля сообщает Синьхуа.
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