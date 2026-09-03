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Активы обанкротившегося Сарненского сырзавода продали за 3,34 млн грн

Активы обанкротившегося Сарненского сырзавода продали за 3,34 млн грн

Комплекс бывшего Сарненского сырзавода в Ровенской области вместе с земельным участком площадью 10,6 га продали на аукционе за 3,34 млн грн.

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