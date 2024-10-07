Android-смартфоны получили «противоугонные» функции

Пользователи Android сообщают, что теперь им доступен набор функций защиты от кражи. В частности Мишаал Рахман пишет в Reddit, что его телефон Xiaomi 14T Pro получил функции Theft Detection Lock и Offline Device Lock — две из трех функций, которые Google анонсировала в мае.
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