Россия показала миру обратную сторону санкций США и ЕС

Крушение российских танкеров в Керченском проливе показало опасность санкций для экологии. Премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента создал рабочую группу для координации ликвидации последствий ЧП.
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