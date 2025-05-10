«Если в дивизии осталось меньше половины русских, её нужно расформировывать». Иван Христофорович Баграмян – советский полководец, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, Маршал Советского Союза, член ЦК КПСС.
Вот такая правда
Комментарии
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Светлана Митленко
Алекс, не стоит так пренебрежительно высказываться о воевавшем человеке, как бы он вам не нравился.
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20 час.
Светлана Митленко
Да уж...
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20 час.
Yvan
Не случайно тост Сталина был за русский народ, а не за советский.
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9 час.
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