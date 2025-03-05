Жителям Приангарья в очередной раз обещано строительство новой воздушной гавани

«Опять на те же грабли» или «эта песня хороша, начинай сначала» — какое выражение лучше подходит к долгой истории со строительством нового аэропорта Иркутска? О его переносе на новое место говорят больше полувека.
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