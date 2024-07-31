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Почти 2400 проверок экологических и санитарных норм проведено на стройках Москвы за полгода

Почти 2400 проверок экологических и санитарных норм проведено на стройках Москвы за полгода

С начала года Мосгосстройнадзор провел 2399 проверок соблюдения требований санитарно-эпидемиологической, экологической безопасности и культуры производства на столичных объектах капитального строительства.

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