Новая статья: Обзор блока питания XPG FUSION 1600W TITANIUM с GaN-транзисторами За шесть л...

Новая статья: Обзор блока питания XPG FUSION 1600W TITANIUM с GaN-транзисторамиЗа шесть лет лишь немногие производители бросили вызов Corsair AX1600i — эталонному БП на основе GaN-транзисторов, — и ни один из них не одержал победу.
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