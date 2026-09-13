The Jerusalem Post включил Зеленского в топ-50 влиятельных евреев мира

Владимир Зеленский вошел в рейтинг 50 самых влиятельных евреев мира 2026 года, заняв 21 место. The Jerusalem Post назвал его "еврейским лицом украинского сопротивления".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Стираете бельё с ...
- "Мы проигрываем т...
- "Мы проигрываем т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым