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Царьград

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The Jerusalem Post включил Зеленского в топ-50 влиятельных евреев мира

The Jerusalem Post включил Зеленского в топ-50 влиятельных евреев мира

Владимир Зеленский вошел в рейтинг 50 самых влиятельных евреев мира 2026 года, заняв 21 место. The Jerusalem Post назвал его "еврейским лицом украинского сопротивления".

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