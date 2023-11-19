На свободу выходит Саша Солдат - один из самых знаменитых киллеров России

Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат вышел на свободу спустя 24 года заключения Один из самых известных киллеров 1990-х, Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, освобожден из колонии строгого режима в Монино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии