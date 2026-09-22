«В Средней Азии растерзали бы»: «горячий» насильник-неудачник оказался «отмороженным» - на женщину напал, когда она была с парнем

Подмосковные следователи, сообщив о мере пресечения «огненному» персонажу, уточнили и некоторые детали дела, показывающие, что план у насильника был ещё «гениальнее», чем казался.
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Хорошо спугнули, а сколько подобных изнасилований девушки и женщины просто скрывают. Кто из за боязни огласки, а кто боится, что просто убьют так как преступное сообщество под названием диаспора кого не купит того запугает. Включая наши правоохренительные органы