Лавров заявил, что курс Зеленского на победу и «возврат» земель потерпит неудачу

Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках документального фильма, показанного в эфире телеканала «Россия-24», заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, постигнет неудача.