В Симферополе завершили капитальный ремонт детской школы искусств на проспекте Кирова

В обновлённом здании оборудовали 22 кабинета, камерный и концертный залы. Для занятий закупили новые музыкальные инструменты, мебель и хореографические станки, установили систему безопасности, сообщили в администрации города.
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