Президент Украины Владимир Зеленский заслуживает суда и является военным преступником. Об этом 21 мая в интервью ТАСС во время осмотра выставки на Поклонной горе в Москве сообщил глава региона Денис Пушилин.
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