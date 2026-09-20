В Цхинвале прошел парад в честь годовщины провозглашения Республики Южная Осетия

На Театральной площади в Цхинвале прошел военный парад, посвященный 36-й годовщине провозглашения Республики Южная Осетия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НЗ Сербские "студент...
- М Сербские "студент...
- Госдума миллиарде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым