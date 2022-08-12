На трассе в Ростовской области произошла смертельная авария

Шансов выжить у 67-летнего водителя легкового автомобиля "Жигули" не было. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге между Ростовом-на-Дону и Азовом в четверг, 11 августа, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.