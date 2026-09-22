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Пятый канал

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Детство длилось дольше: почему кажется, что дни стали короче

Детство длилось дольше: почему кажется, что дни стали короче

Исследователи выяснили, что ощущение ускорения времени с возрастом связано не с изменением хода часов, а с особенностями восприятия и работы памяти.

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