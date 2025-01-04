Захарова прокомментировала гибель журналистов в ДНР

Убийство российских журналистов в зоне специальной военной операции (СВО) является преступлением, ответственность за который несет президент Украины Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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