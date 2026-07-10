Dow Jones: Historic Sell Off Imminent E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI_DL:YM1! HKCM_Global Primary Scenario In our primary scenario, Dow Jones Futures remain in an upward move and are expected to reach our red Target Zone (54,030–55,101 points).
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