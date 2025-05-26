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Царьград

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Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Иркутской области

Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Иркутской области

У воздушного судна сложилась передняя стойка шасси. В чём причина, выясняет прокуратура.В аэропорту города Киренска Иркутской области случилось ЧП.

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