Дата Ghost of Tsushima на ПК, анонс Tribes 3: Rivals, детали Assassin’s Creed Red, «САНЁК» в Steam… Том Хе...

Дата Ghost of Tsushima на ПК, анонс Tribes 3: Rivals, детали Assassin’s Creed Red, «САНЁК» в Steam…Том Хендерсон раскрыл больше деталей касательно Assassin’s Creed Red; сооснователь XboxEra сообщает, что скоро будет анонсирована ПК-версия Ghost of Tsushima; серия Tribes возродится вместе с выпуском Tribes 3: Rivals; авторы No Rest for the Wicked опубликовали презентацию со свежими подробностями о проекте; журналисты хвалят Expeditions: A MudRunner Game; созд источник.