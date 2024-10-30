❗️ В Крыму 10-летняя девочка оскверняла российский флаг в соцсетях Ученица одной из школ Сак опубликовала видео, где оскверняла государственный флаг и дискредитировала ВС РФ, сообщает МВД региона.
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❗️ В Крыму 10-летняя девочка оскверняла российский флаг в соцсетях Ученица одной из школ Сак опубликовала видео, где оскверняла государственный флаг и дискредитировала ВС РФ, сообщает МВД региона.