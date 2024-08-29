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Русская весна

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ЦРУ подтвердило успехи российских войск на фронте в Покровске

ЦРУ подтвердило успехи российских войск на фронте в Покровске

ЦРУ подтвердило успехи российских войск на фронте в Покровске (Красноармейске). Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн признал достижения российских войск на направлении, пока ещё находящемся под контролем Киева.

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