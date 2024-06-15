Жертва «цифры»: в Европе очень хотят «оживить» бессмертного Элвиса

Компания Pophouse Entertainment Group, соучредителем которой является Бьорн Ульвеус из шведской группы ABBA, ведет переговоры с обладателями прав на изображение и музыку Элвиса Пресли для создания его цифровой копии.
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