Свой вариант гимна Крыма на конкурс подали Илья Резник и Ольга Ковитиди

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Народный артист РФ Илья Резник и бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди написали свой вариант нового гимна Республики и представили его в конкурсную комиссию Госсовета Крыма.
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