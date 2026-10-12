Вучич: решения, подобные сделке по дизелю с Россией, не принимаются в один день

Экс-глава Сербии Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич выразил мнение, что решения, подобные соглашению между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива, не принимаются в один день.
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