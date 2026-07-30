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Царьград

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Испанская академия сообщила о смерти актера Маноло Соло

Испанская академия сообщила о смерти актера Маноло Соло

В Мадриде скончался 62-летний испанский актёр Маноло Соло после борьбы с онкологией. Уроженец Альхесираса, он окончил Высшую школу драматического искусства, а известность ему принес фильм "Терпеливый", за который он получил премию "Гойя".

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