У новичка «Баварии» праздник. Какие шансы, что настрой передастся команде?

BetBoom редко пишет про отдельно взятых футболистов — но для Дэйли БЛИНда сделал исключение. В честь Масленицы! Когда Дэйли начинал играть в футбол, все поражались его сходству с отцом − Данни Блиндом, футболистом, а впоследствии и тренером «Аякса».