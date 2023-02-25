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У новичка «Баварии» праздник. Какие шансы, что настрой передастся команде?

У новичка «Баварии» праздник. Какие шансы, что настрой передастся команде?

BetBoom редко пишет про отдельно взятых футболистов — но для Дэйли БЛИНда сделал исключение. В честь Масленицы! Когда Дэйли начинал играть в футбол, все поражались его сходству с отцом − Данни Блиндом, футболистом, а впоследствии и тренером «Аякса».

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