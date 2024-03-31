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Борщ с мясом кальмара по-средиземноморски

Необходимые продукты: — 200-300 г мяса свежемороженых кальмаров; — четверть свежего кочана белокочанной капусты; — по 1 штуке средних размеров свежей моркови и вареной свеклы; — ложку томатной пасты или две ложки соуса; — две столовые ложки масла подсолнечного рафинированного; — пучок свежей смеси ….

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