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Авто - Мото - Новости

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Huawei и BAIC представили большой кроссовер Stelato G9

Huawei и BAIC представили большой кроссовер Stelato G9

Huawei и BAIC представили большой кроссовер Stelato G9[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Марка Stelato, основанная концернами Huawei и BAIC и входящая в состав консорциума HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), пару месяцев назад анонсировала свою вторую модель, которой стал большой кроссовер G9.

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