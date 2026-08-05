Huawei и BAIC представили большой кроссовер Stelato G9[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Марка Stelato, основанная концернами Huawei и BAIC и входящая в состав консорциума HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), пару месяцев назад анонсировала свою вторую модель, которой стал большой кроссовер G9.